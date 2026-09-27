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İstanbul'da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

İstanbul’un bazı ilçelerinde Meteoroloji uyarısının ardından sağanak etkili oldu; yollar su birikintileriyle doldu, hazırlıksız kalanlar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:44

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede yoğunlaşan yağmur, özellikle alçak kesim ve yokuş başı noktalarda su birikintilerine neden oldu.

Etkilenen bölgeler:

Birçok cadde ve sokakta yollar göle döndü; araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı, yayalar su sıçramalarına karşı dikkatli olmak durumunda kaldı. Ulaşımda zaman zaman aksamalar görüldü, sürücüler tedbirli davranmaya çağrıldı.

Vatandaşların yaşadıkları:

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, yanında şemsiye taşıyanlar ıslanmaktan kurtuldu. Kısa süreli ama yoğun yağan yağmur, sokaklarda geçici su birikintileri oluşturdu ve günlük yaşamı etkiledi.

Yetkililer, ani sağanaklara karşı tedbir alınması gerektiğini belirtirken vatandaşların Meteoroloji duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL’SA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. BAZI BÖLGELERDE YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, YAĞMURA...

İSTANBUL’SA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. BAZI BÖLGELERDE YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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