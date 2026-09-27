Cumhuriyet meydanı'nda şemsiyelerle oluşan farklı Akdeniz manzarası

Cumhuriyet meydanı'nda yağmurun ardından oluşan manzara

Antalya’da eylül ayının son günlerinde etkili olan yağış kent merkezine kışı andıran bir hava getirdi. Kent merkezinde sıcaklık yer yer düştü ve Cumhuriyet Meydanı’nda yağmura yakalanan yerli ve yabancı turistler şemsiyelerini açarak gezilerini sürdürdü. Bazı ziyaretçiler yağmur bulutlarının Akdeniz ile falezlerin oluşturduğu görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

Meydanda günlük yaşam ve turistlerin tepkisi:

Turizmin yoğun olduğu Antalya’da güneşli günlerin ardından gelen yağış meydan ve çevresinde hareketliliği azaltmadı. Zaman zaman etkisini artıran yağmurda vatandaşlar ve turistler şemsiye altında yürümeye devam etti, seyir noktalarında izleyiciler manzarayı seyretti ve fotoğraf-video çekimleri yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki seyir noktasına gelenler, yağmurun sunduğu farklı atmosferi değerlendirdi.

Abdulkadir Doğan, Antalya’nın bulutlandığında da ayrı bir havası olduğunu belirterek şunları söyledi: Antalya’nın güneşli olması çok güzel ama bulutlandığı zaman da ayrı, değişik bir havası oluyor. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Sadece turistler değil, insanlarımız da buraya geliyor. Isparta’dan, Mersin’den, Akdeniz Bölgesi’nin farklı yerlerinden gelenler var. Manzaraya baktığınızda denizi görüyorsunuz. Yağmurla deniz havası birleştiği zaman daha da güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Hava soğuk da değil. Bulutlar kapkaranlık, yağmur yağıyor ama ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor

Bir başka vatandaş ise yağmurlu havaların sakinlik ve ayrı bir güzellik kattığını vurgulayarak Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistleri bu atmosferi görmeye davet etti: Yağmurlu havaların bence ayrı bir güzelliği oluyor. Ortalık daha sakin oluyor. Antalya’mız zaten çok güzel. Hem yurt dışından gelen turistlere hem de yerli turistlere çok güzel seçenekler sunuyor. Herkesi Antalya’ya gelip bu güzellikleri görmeye davet ediyorum

Meteorolojik veriler ve saatlik tahmin:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde ölçülen sıcaklık 20,3 derece olurken nem oranı yüzde 79 seviyesine çıktı. Kayıtlarda yağış miktarı 0,2 milimetre ve rüzgar hızı saatte 10 kilometre olarak bildirildi. Saatlik tahminlere göre 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklığın 21 derece, nem oranının yüzde 87; 21.00-24.00 saatleri arasında ise sıcaklığın 20 derece, nem oranının yüzde 94 olması bekleniyor. Her iki zaman dilimi için de gök gürültülü sağanak yağış tahmini bulunuyor.

Yağışla birlikte oluşan koyu bulut örtüsü, Akdeniz ve falezlerin birleştiği kıyı siluetinde farklı bir görsel zenginlik sundu; hem kısa süreli gezintiler sürdü hem de meydandaki seyir noktaları yağmur altında farklı bir izleme deneyimi sağladı.

KENT MERKEZİNDE HAVA SICAKLIĞI 20,3 DERECEYE KADAR DÜŞERKEN, CUMHURİYET MEYDANI’NDA YAĞMURA YAKALANAN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ŞEMSİYELERİNİ AÇARAK GEZİLERİNİ SÜRDÜRDÜ.