Tebdili kıyafetle denetim: Alanya halk otobüslerinde gizli yolcu uygulamasıyla disiplin sağlanıyor

Tebdili kıyafetle denetim uygulaması:

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetimi, yolculardan gelen şikayetleri yerinde görmek ve şoför davranışlarını objektif şekilde değerlendirmek için farklı bir yol seçti. Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, tanınmamak amacıyla tebdili kıyafet giyerek yolcu gibi yaklaşık 20 otobüse bindi. Bir duraktan biniş, başka bir durakta iniş şeklinde yapılan seyahatlerde şoförlerin yolcularla iletişimi ve genel tutumları gözlemlendi.

Yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana yürütülen denetimler, şikayetlerin azaltılmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor. Şimşek, denetim kararının Başkan Ali İhsan Gökçe, başkan yardımcıları İsa Akar ve Hüseyin Çaylan ile birlikte alındığını belirtti.

Denetimler ve sonuçları:

Kooperatif yönetimi, son 2,5 ay içinde kurallara uymayan sürücülere karşı sıkı tavır aldı. Şimşek'in açıklamasına göre bu dönemde toplam 79 şoföre kooperatif tarafından cezai işlem uygulandı. Denetimlerin başlangıcında yüksek olan şikayet oranlarının yapılan çalışmalarla önemli ölçüde gerilediği, şikayetlerin yüzde yüz seviyesinden yaklaşık yüzde yirmilere düştüğü bildirildi.

Yapılan uyarı ve cezai işlemler, yolcu almama, hakaret veya disiplinsiz davranış gibi ihlalleri kapsıyor. Kuralların tekrarı halinde yaptırım artırılıyor; üçüncü kez tekrarı durumunda şoförün otobüsten uzaklaştırılması söz konusu olabiliyor. Şu ana kadar yolcu almama ve disiplinsiz davranışlar nedeniyle iki şoförün görevine son verildi.

Güvenlik, saygı ve kayıt sistemleri:

Denetimler sırasında araç içi kameraların ses kayıt özelliğine dikkat çekildi. Kooperatif yetkilileri, sadece şoförleri denetlemediklerini, aynı zamanda yolcuların da şoförlere karşı saygılı davranmasını beklediklerini vurguluyor. Olumsuzlukların tespiti halinde avukatların devreye gireceği ve yasal süreçlerin başlatılacağı aktarıldı. Yönetim, şoförlere yönelik yaptırımlarda kesin bir tavır sergileyerek af olmayacağını belirtiyor.

Hedef olarak önümüzdeki üç ay içinde şikayet oranını daha da düşürme amacı açıklandı; mevcut yüzde yirmi seviyesinden yüzde 5 seviyesine inilmesi hedefleniyor. Şoförlere düzeltme için süre tanındığı, aksi halde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Ekonomik koşullar ve ulaşım planları:

Kooperatif yönetimi, denetim çalışmalarının yanı sıra toplu taşıma esnafının ekonomik sıkıntılarına da dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın işletmeleri zorladığı, mazotun zamlar öncesi 42-43 lira civarında iken şimdi 102 liraya kadar çıktığı belirtildi. Şimşek, aylık destek sağlanmaması durumunda kanuni haklar dahilinde kontak kapatma veya grev gibi yasal seçeneklerin değerlendirilebileceğini söyledi.

Kooperatif Başkanı Ali İhsan Gökçe ise günlük ortalama 35-40 bin yolcu taşıdıklarını, öğrenciler, yaşlılar ve kamu görevlilerine hizmet verdiklerini hatırlattı. Gökçe, sefer saatleriyle ilgili önemli sorun bulunmadığını, eksikliklerin hızla giderildiğini ve şikayetlerin anında değerlendirildiğini belirtti.

Ayrıca Alanya Cikcilli bölgesinde açılması planlanan yeni üniversite kampüsüne ulaşım konusunda çalışmalara başlandığı, yol yapımı ve UKOME ile görüşmeler sonucu yeni güzergâhlar oluşturulacağı bildirildi. Kooperatif yetkilileri, belediye ve zabıta ekipleriyle işbirliğini sürdürdükleri için teşekkür etti.

Kooperatifin uyguladığı tebdili kıyafetli denetim, kısa vadede şoför davranışlarını ölçme ve şikayetleri azaltma açısından etkili bir yöntem olarak öne çıktı. Yönetim, denetimlerin devam edeceğini ve hem hizmet kalitesini hem de esnafın sürdürülebilirliğini gözeten adımlar atılacağını belirtiyor.

ALANYA HALK OTOBÜSLERİ KOOPERATİFİ BAŞKAN YARDIMCISI MUHTEREM ŞİMŞEK