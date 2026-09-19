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Türk dünyası besteciler birliği Bakü deklarasyonuyla kuruldu

Bakü Deklarasyonu ile Türk Dünyası Besteciler Birliği kuruldu; kurultayda alınan karar gereği 2027'ye kadar başkan Firengiz Alizade görev yapacak.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Türk dünyası besteciler birliği Bakü deklarasyonuyla kuruldu

Türk dünyası besteciler birliği Bakü deklarasyonuyla kuruldu

Türk Dünyası Besteciler Birliği'nin kuruluşunu öngören Bakü Deklarasyonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kurultayda imzalandı. Deklarasyon, Türk dünyasından besteciler, müzikologlar ve müzik kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantının sonunda resmiyet kazandı.

Kurultay ve organizasyon ortakları:

Kurultay, Türk Kültür ve Miras Vakfı, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Bakü Bölge Ofisi, Azerbaycan Besteciler Birliği ve Azerbaycan Milli Konservatuvarı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, 18. Üzeyir Hacıbeyov Uluslararası Müzik Festivali kapsamında yapıldı ve müzik alanında iş birliğinin artırılması amaçlandı.

Amaç, kararlar ve yönetim:

Toplantıda, Türk dünyası bestecileri arasında iş birliğinin geliştirilmesi, eserlerin paylaşımı ve müzikologlar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik maddeler ele alındı. Sonuç olarak, Türk Dünyası Besteciler Birliği (TUC) resmen kurulurken, birliğin yönetimine ilişkin kararlar da kabul edildi. Buna göre birliğe 2027 yılına kadar Azerbaycan Besteciler Birliği Başkanı Firengiz Alizade başkanlık edecek.

İmzalanan Bakü Deklarasyonu, kuruluş sürecinin belgelendiği ve katılımcı kurumlar arasında ortak çalışma taahhüdünü ortaya koyan temel belge olarak kayda geçti. Kurultay katılımcıları, deklerasyonla belirlenen hedeflerin uygulamaya geçirilmesi için iş birliğinin süreceğini vurguladı.

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Türk Dünyası Besteciler Birliği'nin (TUC) kuruluşuna ilişkin Bakü Deklarasyonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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