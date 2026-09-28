Seyircinin isteğiyle sahneye döndü: Şahane Pazar Sahnede nostalji ve yarışma

Çayırova'da perde açıldı:

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin yaklaşık 25 yıl sonra tiyatro sahnesine taşıdığı "Şahane Pazar Sahnede", Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde izleyiciyle buluştu. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteri, televizyon programının sahne uyarlaması olarak tasarlanan interaktif yapısıyla dikkat çekti. Müzik, komedi, yarışma ve dans unsurlarını harmanlayan gösteri, uzun soluklu bir nostalji vaat ediyor.

Sosyal medyanın talebi ve "tatlı linç":

Gösterinin sahneye dönüşünde seyircinin sosyal medyadaki isteğinin belirleyici olduğu vurgulandı. Behzat Uygur, yeniden yapım kararının izleyicilerin yoğun talebine dayandığını belirterek, bundan 3-4 ay öncesine kadar sosyal medyada kendilerine yönelik bir "tatlı bir linç" uygulandığını anlattı. Uygur, seyircinin esprili mesajlarına değinerek "Ananızı babanızı seviyorsanız yapın" gibi notlar aldıklarını ve bunun üzerine projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Nejat Uygur mirası ve 36. yıl:

Behzat Uygur, babaları usta tiyatrocu Nejat Uygur’un bıraktığı mirasın sorumluluğunu her zaman hissettiklerini ifade etti. Yaptıkları her yapımda bu emaneti gözeterek hareket ettiklerini belirten Uygur, bunun kendi sanat anlayışlarında ve sahne pratiklerinde sürekli yer aldığını dile getirdi. Tiyatrolarının 36. yılına değinen Uygur, "Tabii ki kimse bir Nejat Uygur olamaz ama onun ekolünü devam ettiren ve bu şekilde de kendi tiyatromuzda 36. yılımıza gelerek sanıyorum ki onu da mutlu ediyoruzdur diye düşünüyorum" sözleriyle miras bilincini öne çıkardı.

Tiyatronun dönüşümü ve genç izleyiciler:

Uygur, dijitalleşmenin tiyatroya olumsuz bir etkisi olmadığını, aksine farklı mecralarda içerik tüketen izleyicinin salonlara yeniden yöneldiğini savundu. Televizyonun dijital medyadan etkilendiğini, tiyatronun ise bu değişime uyum sağladığını ifade etti. Kendi ekollerini koruyarak daha tempolu, 2026 versiyonuna uygun işler çıkardıklarını söyleyen Uygur, "Bizim işimiz güldürmek" anlayışını; düşündürmeden çok, fırsat bırakmadan güldürmeye odaklandıklarını belirtti.

Farklı kuşaklardan izleyicinin tiyatroya gelmesinin önemine dikkat çeken Uygur, özellikle tiyatroya ilk defa gelen Z kuşağı seyircilerinin salonlarda görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ailelerin rolüne vurgu yapan Uygur, kendi seyircilerinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını, çocuklukta tiyatroya gelenlerin şimdi kendi çocuklarını getirdiğini anlattı.

Gösterinin formatı ve izleyici katılımı:

Şahane Pazar Sahnede projesi, izleyiciyi pasif seyirci olmaktan çıkarıp, yarışmalar aracılığıyla gösterinin bir parçası haline getiriyor. Uygur, neredeyse tamamı interaktif olan oyunun her akşam farklı bir deneyim sunduğunu, izleyicilerin sadece oturup izlemeyeceğini, aynı zamanda yarışmalara katılarak iki saat boyunca 90’lı ve 2000’li yılların havasına taşınacağını söyledi. Bu format, nostalji ve günümüz eğlencesini birleştirerek geniş bir yaş grubuna hitap etmeyi amaçlıyor.

Gösterinin Çayırova’daki ilk buluşması, izleyicilerden gelen yoğun ilgiyi doğruladı. Yapımcı ve oyuncular, sosyal medyanın isteğini göz önünde bulundurarak sahne repertuarlarında bu tür geri dönüşlere açık olduklarını ve seyircinin yön verdiği projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR KARDEŞLERİN YAKLAŞIK 25 YIL SONRA SAHNEYE TAŞIDIĞI "ŞAHANE PAZAR SAHNEDE", KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE İZLECİYLE BULUŞTU.