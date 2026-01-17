11 Ülkeden Türkiye’ye İade: Uluslararası Aranan 17 Suçlu Yakalandı

Operasyon ve Koordinasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası seviyede aranan 17 suçlunun 11 ülke tarafından Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş, Siber ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yürütülen çalışmaları aktardı.

Yakalanan Şahıslar ve Suçları

Kırmızı Difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F. — 'Uyuşturucu Madde İthal Etme' — Belarus’ta yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.T. — 'Çocuğun Cinsel İstismarı' — Almanya’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.B. — 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' — Almanya’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.B. ve Ö.V. — 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' — Almanya’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.H. — 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' — Almanya’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. — 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' — Almanya’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö. — 'Kasten Yaralama' — Irak’ta yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Y. — 'Nitelikli Yağma ve Hırsızlık' — Kırgızistan’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. — 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' — Kosova’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. — 'Göçmen Kaçakçılığı' — Yunanistan’da yakalandı;

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.D. — 'Kasten Öldürme' — Bosna Hersek’te yakalandı;

Ulusal seviyede aranan B.G. — 'Mala Zarar Verme, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma' — Azerbaycan’da yakalandı;

Ulusal seviyede aranan M.D. — 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' — Irak’ta yakalandı;

Ulusal seviyede aranan S.T. — 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak' — İtalya’da yakalandı;

Ulusal seviyede aranan M.S. — 'Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' — Gürcistan’da yakalandı;

Ulusal seviyede aranan H.M.K. — 'Dolandırıcılık' — Kuzey Makedonya’da yakalandı.

Bahsi geçen şahısların tümünün ülkemize iadeleri sağlandı.

(ALİ-)

Uluslararası seviyede aranan toplam 17 suçlunun Türkiye’ye iadeleri sağlandı