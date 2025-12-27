DOLAR
66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki 66 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi. 12 aylık geçiş süresi tanındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 00:02
Resmi Gazete'de yayımlanan son tebliğle, iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren düzenlemeler kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 66 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu resmileşti. Karar, çalışma hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kararın kapsamı ve arka plan

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen standartlarla yürütülen süreçte, kapsam genişletildi. Daha önceki tebliğlerde yapılan düzenlemeler (2019/1 ve 2021/1) revize edilerek uygulanmaya kondu. Amaç, iş kazalarının önüne geçmek ve nitelikli iş gücünü belgelendirmektir.

Hangi meslekler bu kapsama girdi?

Yapılan düzenlemeyle, sanayi ve üretim başta olmak üzere tehlikeli iş kollarından toplam 66 meslek zorunluluk kapsamına alındı. 2019/1 sayılı tebliğde yer alan 26 meslek arasında ağır vasıta tecrübe sürücüsü, liman forklift operatörü, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ve armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı bulunuyor. 2021/1 sayılı tebliğle listeye eklenen 40 meslek arasında ise çimento üretim elemanı, bitkisel yağ üretim operatörü, elektrik tesisatçısı, doğal gaz sayaç sökme-takma personeli ve presçiler yer alıyor.

Geçiş süresi ve yaptırımlar

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kararın yayımlanmasından itibaren 12 aylık bir geçiş süreci tanındı. Bu süre içinde çalışanların yetkili sınav merkezlerine başvurarak belgelerini almaları gerekiyor. Süre sonunda, belirtilen 66 meslekte belgesiz işçi çalıştırmak hukuken mümkün olmayacak ve belgesiz işçi çalıştıran işverenlere idari para cezası ile yasal yaptırımlar uygulanacak. Denetimlerde iş müfettişleri belgelerin ibrazını zorunlu tutacak.

Muafiyetler kimleri kapsıyor?

Düzenleme, belirli eğitim ve yetkinliğe sahip kişileri kapsam dışı bırakıyor. Muafiyet şartları şu şekilde:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre Ustalık Belgesi olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olanlar ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden diploması olanlar, diplomalarında veya ustalık belgelerinde yazan alanlarda çalıştıkları sürece bu zorunluluktan muaf tutulacak. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihinden önce MEB onaylı kurs bitirme belgesi alanlar da muafiyetten yararlanabilecek.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır?

Belgeler, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezlerine başvurularak, teorik ve uygulamalı sınavların başarıyla tamamlanması şartıyla veriliyor. Çalışanların belirtilen süre içinde gerekli başvuruları yapmaları ve sınavları geçmeleri gerekiyor.

Özetle, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle 66 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi; 12 aylık geçiş süresi boyunca belgelerini almayanların çalıştırılması yasaklanacak ve işverenler cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

