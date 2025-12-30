2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2026 yılı için Zorunlu Trafik Sigortası düzenlemelerini yeniledi. Yapılan revizyonlarla hem mağdur koruması güçlendirildi hem de çoklu araç sahiplerini ilgilendiren tarifelerde köklü değişiklikler hayata geçirildi.

Teminat Limitlerinde Büyük Artış

SEDDK tarafından yayımlanan genelgeye göre, kazalarda mağdur tarafın zararlarının eksiksiz karşılanabilmesi amacıyla teminat tutarları önemli ölçüde artırıldı. Maddi hasar teminatı için araç başına tutar 300 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi. Bedeni hasar teminatı (kişi başı sakatlanma ve ölüm tazminatı) ise 2,7 milyon TL'den 3,6 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu düzenleme, yüksek tazminat yüklerine karşı sigortalıların korunmasını hedefliyor.

Mevcut Poliçelere Ek Prim Uygulanmayacak

Vatandaşların en çok merak ettiği soru olan "Mevcut sigortam ne olacak?" sorusuna netlik getirildi. Yeni teminat tutarları, yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine otomatik olarak yansıtılacak. Önemli bir hüküm olarak, sigorta şirketleri bu artış için vatandaşlardan herhangi bir ek prim veya zeyilname ücreti talep etmeyecek.

Çoklu Araç Sahipleri İçin Tarife Sistemi Değişti

Düzenlemenin teknik boyutunda filo sahipleri ve birden fazla aracı olan kişilere yönelik tarife değişikliği yer alıyor. SEDDK, kullanım türüne göre uygulanan tarifelerde gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımını netleştirdi. Buna göre, bir gerçek kişinin üzerine kayıtlı araçlarda aynı araç grubunda 5 araca kadar (5. araç dahil) "özel kullanım" esas alınarak fiyatlandırma yapılacak. Ancak bir kişinin üzerine kayıtlı araç sayısı 5 adedi geçerse, bu araçlar ticari filo mantığıyla değerlendirilecek ve "tüzel kullanım" türüne göre prim hesaplaması uygulanacak.

SEDDK'nın bu adımı, hem mağduriyetlerin daha kapsamlı karşılanmasını sağlamayı hem de filo işletenler için tarifelendirmeyi piyasa şartlarına göre yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.