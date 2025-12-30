DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

SEDDK, 2026 Zorunlu Trafik Sigortası'nda teminat limitlerini artırdı; mevcut poliçelere ek prim uygulanmayacak. 5'ten fazla araç 'tüzel kullanım' olarak fiyatlandırılacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:01
2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2026 yılı için Zorunlu Trafik Sigortası düzenlemelerini yeniledi. Yapılan revizyonlarla hem mağdur koruması güçlendirildi hem de çoklu araç sahiplerini ilgilendiren tarifelerde köklü değişiklikler hayata geçirildi.

Teminat Limitlerinde Büyük Artış

SEDDK tarafından yayımlanan genelgeye göre, kazalarda mağdur tarafın zararlarının eksiksiz karşılanabilmesi amacıyla teminat tutarları önemli ölçüde artırıldı. Maddi hasar teminatı için araç başına tutar 300 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi. Bedeni hasar teminatı (kişi başı sakatlanma ve ölüm tazminatı) ise 2,7 milyon TL'den 3,6 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu düzenleme, yüksek tazminat yüklerine karşı sigortalıların korunmasını hedefliyor.

Mevcut Poliçelere Ek Prim Uygulanmayacak

Vatandaşların en çok merak ettiği soru olan "Mevcut sigortam ne olacak?" sorusuna netlik getirildi. Yeni teminat tutarları, yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine otomatik olarak yansıtılacak. Önemli bir hüküm olarak, sigorta şirketleri bu artış için vatandaşlardan herhangi bir ek prim veya zeyilname ücreti talep etmeyecek.

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Çoklu Araç Sahipleri İçin Tarife Sistemi Değişti

Düzenlemenin teknik boyutunda filo sahipleri ve birden fazla aracı olan kişilere yönelik tarife değişikliği yer alıyor. SEDDK, kullanım türüne göre uygulanan tarifelerde gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımını netleştirdi. Buna göre, bir gerçek kişinin üzerine kayıtlı araçlarda aynı araç grubunda 5 araca kadar (5. araç dahil) "özel kullanım" esas alınarak fiyatlandırma yapılacak. Ancak bir kişinin üzerine kayıtlı araç sayısı 5 adedi geçerse, bu araçlar ticari filo mantığıyla değerlendirilecek ve "tüzel kullanım" türüne göre prim hesaplaması uygulanacak.

SEDDK'nın bu adımı, hem mağduriyetlerin daha kapsamlı karşılanmasını sağlamayı hem de filo işletenler için tarifelendirmeyi piyasa şartlarına göre yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor: Katılım Belgeleri Verildi
2
Skolyoz: Annelerin Fark Ettiği Sinsi Tehlike ve Erken Tanının Önemi
3
Gastronomide Prestijin Yeni Ölçütü: Sürdürülebilirlik
4
Hakkari’de Kar Engeli İş Makinesiyle Aşıldı: Kalp Hastası S.K. Kurtarıldı
5
Talas, Nevşehir Rehberlerini Ağırladı: Kültür Turizmine Tam Not
6
Çermik'te İmam Kahraman Ceylan ve Cemaati Kızılay'a Kan Bağışı Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları