İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak 2026 tarihinde kent genelinde toplu ulaşımın İstanbulkart entegrasyonuyla ücretsiz olacağını açıkladı. Yeni yıl gecesi yaşanacak yoğunluğu azaltmak amacıyla İBB, toplu taşımada "kesintisiz ulaşım" modeline geçiyor.

İBB'den Açıklama

İBB açıklamasına göre 2025'i 2026'ya bağlayan gece ve yılın ilk resmi tatil gününde vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için metro, metrobüs, tramvay, otobüs ve vapurların İstanbulkart okutulmak kaydıyla ücret alınmayacağı belirtildi.

İETT ve Metrobüs Yılbaşı Ek Seferleri

Yılbaşı kutlamalarından sonra yolcuların evlerine güvenle dönebilmeleri için İETT seferlerinde önemli bir artış yapıldı. Normal sefer planına ek olarak yoğun hatlarda "nöbetçi" araçlar görevlendirilecek.

Otobüs Hatları: Merkezi noktalara ve ana arterlere 370 ek sefer konuldu.

Metrobüs Hattı: Metrobüs için 310 ilave sefer düzenlendi.

Toplam Kapasite Artışı: Otobüs ve metrobüs hatlarında toplam 680 ek sefer ile yolcu mağduriyeti önlenmeye çalışılacak. İBB, merkezi peronlarda yedek otobüs ve şoförlerin hazır bekletileceğini ve filo komuta merkezinden anlık müdahalelerin yapılacağını duyurdu.

Hangi Metro Hatları 24 Saat Açık?

Raylı sistemlerde "Gece Metrosu" uygulaması yılbaşına özel genişletildi. 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece, aşağıdaki hatlar 24 saat boyunca yolcu taşıyacak:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Parseller

M9 Bahriye-Olimpiyat

Bu hatların dışında kalan T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan fünikülerleri ise gece 02.00'ye kadar seferlerini uzatacak.

Marmaray ve Diğer Hatlar

Marmaray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletildiği için resmi tatillerde ücretsiz olması yönünde Resmi Gazete kararları beklenmektedir; yolcuların istasyon duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Sıkça Sorulanlar

1 Ocak 2026'da İstanbul'da otobüsler bedava mı? Evet. İBB'ye bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapurlar tüm gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

1 Ocak günü özel halk otobüsleri ücretsiz mi? Evet. İETT bünyesindeki tüm araçlar (Özel Halk Otobüsleri ve Erguvan otobüsler dahil) İstanbulkart okutmak suretiyle ücretsizdir; bakiye düşümü yapılmayacaktır.

İBB'nin duyuruları ve istasyon/hat bilgilendirmeleri takip edilerek, yılbaşı gecesi ulaşım planınızı buna göre yapmanız tavsiye edilir.