Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeyle, 1 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren marketlerde ve mağazalarda satışa sunulan plastik poşetlerin fiyatı 1 TL olarak belirlendi. Yeni tarife, 2026 yılının ilk saniyeleri olan 00:00'dan itibaren kasalara yansıtılacak; tüketiciler artık fişlerinde 25 kuruş yerine 1 TL bedel görecekler.

Yeni Tarife ve Uygulama Alanı

Zincir marketlerden yerel bakkallara, giyim mağazalarından online alışveriş platformlarına kadar tüm satış noktalarında geçerli olacak bu düzenleme, ücretli poşet uygulamasında fiyat istikrarını sonlandırıyor. Uygulama, doğrudan milyonlarca vatandaşı ve perakende sektörünü etkileyecek şekilde hayata geçirilecek.

Hedefler ve Beklenen Etkiler

Fiyat artışının arkasında ekonomik gerekçelerden çok çevresel sürdürülebilirlik hedefleri bulunuyor. Bakanlık verilerine göre, ücretli poşet uygulaması başladığından bu yana (2019-2025 yılları arası) Türkiye'de plastik poşet kullanımında %70'e varan bir azalma görüldü.

Bu stratejik değişiklikle sağlandığı belirtilen kazanımlar arasında şunlar yer alıyor:

• Yaklaşık 2.8 milyon ton plastik atığın doğaya karışmasının engellenmesi.

• Plastik üretimi için gereken ham madde ithalatının azalması.

• Ülke ekonomisine 28 milyar lira tasarruf sağlanması.

• 167 bin tonun üzerinde sera gazı salınımının önlenmesi.

Bakanlık, yeni fiyatlandırma (1 TL) ile poşet kullanımının daha da azaltılmasını ve tüketicilerin bez çanta, file gibi çok kullanımlık taşıma ekipmanlarına yönelmesini hedefliyor.