Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

TRT 1, reklam planlaması nedeniyle Taşacak Bu Deniz 13. bölümü 2 Ocak’ta yayınlamıyor; fragman paylaşılmadı, yerine tekrar veya sinema filmi gelebilir.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:40
Taşacak Bu Deniz 13. bölüm neden yayınlanmadı?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz izleyicisini şaşırttı: 12. bölümün ardından beklenen fragman gelmedi. Dizinin hayranları, Esme’nin Şerif’i vurduğu ve Oruç’un nikah masasında aldığı şok kararın ardından gözlerini 13. bölüme çevirmişti ancak sosyal medyada 'Dizi bitti mi, ara mı verdi?' tartışmaları başladı.

Fragman neden paylaşılmadı?

Televizyon dünyasında yaygın bir uygulama olarak bölüm sonuna fragman düşmemesi genellikle bir sonraki haftanın yayını olmadığını işaret eder. Taşacak Bu Deniz 13. bölüm fragmanı, 12. bölümün ardından yayınlanmadı. Pazartesi günleri beklenen ikinci tanıtımın da paylaşılmaması, izleyicilerde dizinin yeni yıl haftasında ekranda olmayacağı kesin izlenimini güçlendirdi.

2 Ocak Cuma günü yayınlanacak mı?

2026 yılının ilk haftasına denk gelen 2 Ocak Cuma günü, televizyon kanallarının reklam birim fiyatlarını yeniden düzenlediği bir dönem. Bu nedenle kanallar, yüksek maliyetli yeni dizi bölümleri yerine genellikle kolaj bölümler veya sinema filmleri tercih ediyor. Bu çerçevede TRT 1 yayın akışında Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün yer alması beklenmiyor. Dizinin saat 20.00'deki yayınında muhtemelen dizinin özel bir tekrarı veya sevilen bir Türk filmi izleyiciyle buluşacak.

Perde arkası ve izleyici tepkisi

Dizinin başrollerinde yer alan Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman ile Adil, Esme ve Eleni'nin hikayesinde yaşanan bu zorunlu mola, izleyiciler arasında hem merak hem de hayal kırıklığı yarattı. Yapım ve kanal kaynaklı kararlar, reyting başarısına rağmen mevsimsel ve ekonomik planlamaların etkisiyle belirlendi.

Özetle: 13. bölüm fragmanı yayınlanmadı ve 2 Ocak Cuma günü yeni bölüm beklenmiyor; izleyiciler kanalın duyurularını takip etmeli.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

