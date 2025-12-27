2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
Milyonlarca sürücü adayını ve belge sahibi vatandaşı ilgilendiren zamlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile ilan edilen yeni değerli kağıt bedelleri, ehliyetten pasaporta, kimlik kartından araç tescil belgesine kadar birçok kalemi kapsıyor.
2026 Değerli Kağıt Bedelleri
Sürücü Belgesi (Ehliyet) Bedeli: 1.690 TL
Pasaport Bedeli: 1.351 TL
Kimlik Kartı (Doğum/Değiştirme): 220 TL
Kayıp Kimlik Kartı: 440 TL
Araç Tescil Belgesi: 1.511 TL
Aile Cüzdanı: 1.202 TL
Diğer Önemli Ücretler
İkamet İzni Bedeli: 964 TL
Yabancı Çalışma İzni Belgesi: 964 TL
İş Makinesi Tescil Belgesi: 1.261 TL
Noter Kağıdı ve Beyanname: 149 TL
Protesto ve Vekaletname: 298 TL
Banka Çekleri (Her yaprak için): 95 TL
Mavi Kart: 220 TL
Ehliyet Ücreti ve Uygulama Tarihi
Yeni tarife, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) için belirlenen 1.690 TLehliyet harcı ve vakıf payı hariç olup, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tebliğe göre eski ücretler 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar geçerli olacak; 1 Ocak 2026 sabahından itibaren işlemler yeni tarife üzerinden yürütülecektir.
Sık Sorulan Sorular
2026 ehliyet ücreti ne kadar oldu? Resmi Gazete kararına göre sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 1.690 TL olarak belirlendi.
Zamlı tarifeler ne zaman yürürlüğe giriyor? Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Kayıp kimlik çıkarma ücreti ne kadar? Kayıp nedeniyle yeniden düzenlenen kimlik kartı bedeli 440 TL olarak belirlendi.
Pasaport defter bedeli 2026'da ne kadar? Pasaport defter bedeli (harç hariç) 1.351 TL olarak ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle ilan edilen bu bedeller, 2026 yılı işlemlerinde referans alınacak ana tutarlardır.