29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışları birçok ilin eğitim takvimini etkilerken, milyonlarca öğrenci ve veli gözlerini İstanbul Valiliği açıklamasına çevirdi. 29 Aralık Pazartesi sabahı için eğitim-öğretim durumu, Meteoroloji verileri ve Valiliğin resmi bildirilerine göre netleşmeye başladı.

İstanbul Valiliği Son Dakika

Şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Mevcut prosedür gereği Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aksi yönde bir duyuru gelmediği sürece, okullarda eğitim olağan akışında devam eder.

İstanbul'da Kar Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da Pazar gecesi ile Pazartesi sabahı arasında hava sıcaklıkları 3-4 derece civarında seyredecek. Gökyüzünün çok bulutlu olması bekleniyor, ancak kenti felç edecek düzeyde bir kar yağışı uyarısı bulunmamaktadır. Türkiye'nin doğusu ve iç kesimlerinde süren yoğun kar yağışının aksine İstanbul'da şu an için yalnızca soğuk hava dalgası etkili.

29 Aralık Pazartesi İçin Son Değerlendirme

29 Aralık Pazartesi günü için şu an itibarıyla eğitimin normal şekilde devam etmesi beklenmektedir. Ancak resmi açıklama ve olası değişiklikler için velilerin ve öğrencilerin İstanbul Valiliği resmi web sitesi ile Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarını (X, Twitter vb.) takip etmeleri önemlidir.

Okulların Tatil Olduğu İller

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bazı Anadolu illerinde valilikler tatil kararı alabilmektedir; İstanbul şu an için bu iller arasında yer almamaktadır.

Resmi bir açıklama geldiği anda haberimiz güncellenecektir.