İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da resmi tarife 15 TL iken bazı fırınlarda 100 gramlık simit 20-25 TL'ye çıktı; Un-İş Başkanı Şaban Özdemir Ocak ayında resmi düzenleme olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:41
İstanbul'un vazgeçilmez kahvaltılık ürünü 100 gramlık simit, resmi bir karar olmamasına rağmen birçok noktada zamlanmış olarak satılıyor. Vatandaşlar, sabah fırın ve tezgâhlarda karşılaştıkları fiyat artışının nedenini araştırıyor.

Resmi tarifeyle sahada yaşanan uçurum

Resmi tarife halen 15 TL olmasına rağmen, bazı fırın, pastane ve sokak tezgâhlarında simit fiyatları 20 TL, hatta 25 TL bandına kadar yükseldi. Saha gözlemleri, uygulamada fiyatların resmi tarifeyi aştığını gösteriyor.

Un-İş'in açıklaması ve olası takvim

Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, şu an için imzalanmış resmi bir zam kararı bulunmadığını vurguladı. Özdemir, maliyet artışlarına dikkat çekerek zamın kaçınılmaz olduğunu ve Ocak ayı itibarıyla yeni bir fiyat düzenlemesinin masaya yatırılabileceğini belirtti.

Sık sorulan sorular: Zam geldi mi, neden 25 TL, fiyatları kim belirliyor?

İstanbul'da simit resmen zamlandı mı? Şu an için valilik veya odalar tarafından onaylanmış resmi bir zam kararı yok; resmi tarife 15 TL olarak sürüyor.

Simit neden 25 TL'den satılıyor? Bazı işletmeler artan maliyetleri gerekçe göstererek, resmi karar olmadan kendi inisiyatifleriyle fiyatları 20-25 TL bandına yükseltiyor.

Simit zammı ne zaman yapılacak? Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası, resmi fiyat artışı için Ocak ayını işaret ediyor; yeni yılda maliyet hesaplamalarıyla birlikte resmi zammın gelmesi bekleniyor.

Simit fiyatlarını kim belirliyor? Simit fiyatları, ilgili esnaf odalarının teklifi ve Valilik ile Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla belirlenir. Şu an sahada görülen yüksek fiyatlar resmi tarife dışındadır.

Okurların yönelttiği "2025 Simit Zammı Kesinleşti mi?" ve "Simit Fiyatlarına Zam Gelecek mi 2026?" soruları, belirsizliğin sürdüğünü ve resmi açıklama beklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

