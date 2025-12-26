Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Kar Alarmı Verildi! 26 Aralık’ta İstanbul, Ankara ve Yalova İçin Saatler Belli

Kışın sert yüzünü göstermeye hazırlandığı günlerde, milyonlarca vatandaş meteorolojiden gelecek son dakika verilerini takip ediyor. 27 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor; özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar “Kar ne zaman yağacak?” sorusunun yanıtını arıyor.

Genel Durum

Meteoroloji kaynaklarına göre, soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinden giriş yapmasıyla birlikte batı ve orta kesimlerde kış şartları ağırlaşıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Yalova çevreleri için kar yağışı uyarıları paylaşıldı. Aşağıda şehir şehir saat saat beklentiler yer alıyor.

İstanbul (27 Aralık)

İstanbul Cuma gününe soğuk ve rüzgarlı bir havayla başlayacak. Meteoroloji, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde (Aydos, Çamlıca vb.) sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin görülebileceğini belirtiyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak; kuzey yönlerden esecek sert rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfıra yaklaşmasıyla birlikte kar ihtimali tekrar güçleniyor.

Ankara (27 Aralık)

Başkentte kar yağışı Cuma gününün ana gündem maddesi olacak. Ankara'da yağışın öğle saatlerinden sonra başlaması, akşam saatlerine doğru ise yoğunlaşarak şehri beyaza bürümesi öngörülüyor. Termometrelerin eksi derecelere gerileyeceği kentte, özellikle yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde karın tutma olasılığı yüksek.

İzmir (27 Aralık)

İzmir'de kar beklentisi yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakıyor. 27 Aralık Cumartesi günü için İzmir genelinde kar yağışı beklenmiyor; kıyı kesimlerde sağanak yağmur etkili olacak. İç ve yüksek kesimlerde ise çok bulutlu ve soğuk bir hava tahmin ediliyor. Spil Dağı ve çevresinde yüksek rakımlarda karla karışık yağmur geçişleri mümkün.

Antalya (27 Aralık)

Antalya'da kış, yağmur ve serinlik olarak hissedilecek. Şehir merkezinde kar beklentisi bulunmuyor; ancak Toroslar'ın zirvelerinde kar yağışı görülebilir. Merkezde parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor.

Özetle, 27 Aralık'ta ülke genelinde soğuma ve yağış öne çıkıyor; İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Yalova çevresinde kar ihtimali artarken, İzmir ve Antalya'da daha çok yağmur ve soğuk hava etkili olacak.