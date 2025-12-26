2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Sosyal Destek Ödemeleri: Zamlı Tutarlar ve Takvim

2026 yılında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarında önemli yükselişler bekleniyor. Asgari ücret kararının ardından gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyon verilerine çevrildi.

Zamın Dayanağı ve Enflasyon Verileri

Tahminler, Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon farkının %11,21 olarak gerçekleştiği verisine dayanıyor. Bu durum, memurlar ve memur emeklileri için şimdiden %5,91’lik bir enflasyon farkını garantiledi. Kesin oranlar, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

Tahmini Zamlı Tutarlar

65 Yaş Aylığı: Mevcut 5.390 TL olan yaşlılık maağının Aralık verisi eklendiğinde yaklaşık 7.065 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Evde Bakım Maaşı: 2025 yılında 11.701 TL olarak ödenen destek, 2026'da yaklaşık 15.340 TL seviyelerine çıkabilir. Aynı oransal artışın Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de yansıtılması bekleniyor.

Engelli Maaşları (Tahmini):

Yüzde 40-69 Arası Engelli Aylığı: Mevcut 3.723 TL → Tahmini 4.880 TL.

Yüzde 70 ve Üzeri (Başkasının bakımına muhtaç): Mevcut 5.584 TL → Tahmini 7.320 TL.

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: Mevcut 3.723 TL → Tahmini 4.880 TL.

Ödeme Takvimi ve Resmi İlan

Kesin rakamlar, 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ve Resmi Gazete'de ilan edilecek katsayılarla kesinleşecek. Yeni zamlı evde bakım ve diğer sosyal destek ödemeleri, memur maaş katsayısının belirlenmesinin ardından genellikle Şubat ayı itibarıyla zamlı tutar ve farklarıyla birlikte hesaplara yatırılıyor. Ocak ödemeleri çoğunlukla eski tutardan yapılmakta, fark daha sonra ödenmektedir.

Kimler Yararlanır? Sık Sorulanlar

65 Yaş Aylığı kimlere verilir? Sosyal güvencesi olmayan, 65 yaşını doldurmuş ve hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilir.

Engelli maaşı asgari ücrete göre mi belirlenir? Hayır. Engelli maaşı, evde bakım parası ve 65 yaş aylığı gibi sosyal yardımlar, asgari ücrete göre değil, 6 ayda bir güncellenen memur maaş katsayısına göre artış gösterir.

%40 Engelli Raporu ile ne kadar alınır? 2026 tahminlerine göre %40 ile %69 arasında engel oranına sahip vatandaşların alacağı aylık tutarın yaklaşık 4.880 TL seviyesine yükselmesi beklenmektedir.

Kesin ve resmi tutarlar için TÜİK'in Aralık enflasyon verisi ve Resmi Gazete'de yayımlanacak katsayılar beklenmelidir.