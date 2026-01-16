Adana'da Baba Çocuklarını Katledip İntihar Etti — Cinayetten Önce Eşe Mesaj

Adana'da Baba Çocuklarını Katledip İntihar Etti

Adana'da bir aile faciası yaşandı: çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden babanın, cinayetten dakikalar önce eşine mesaj attığı ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşleri G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı; tartışma sonrası kadın evi terk etti.

Eve dönmeyen G.A. üzerine cinnet getiren Sergen A., evdeki çocukları Ada (8) ve Mert (6)'i tabanca ile vurdu, ardından aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri baba ve çocukların yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen aile yakınları acı haberi aldıktan sonra bölgeye geldi ve Sergen A.'ya ait otomobil kundaklandı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetten Önce Gönderilen Mesaj ve Aile Geçmişi

Soruşturma sırasında, Sergen A.'nın çocukları katletmeden dakikalar önce eşine gönderdiği mesaj da ortaya çıktı. Mesajda "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?" ifadeleri yer aldı.

Çiftin 2021 yılında boşandığı, ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca Sergen A.'nın vize danışmanlık işi yaptığı bildirildi.

Otopsileri tamamlanan cenazelerin defin için aileleri tarafından teslim alınmayı beklediği aktarıldı.

