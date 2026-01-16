Adana'da öğretmene silahlı saldırı: 20 kaydı olan veli tutuklandı

Adana’da 12 Ocak'ta okul önünde öğretmene silahlı saldırı düzenleyen, 20 suç kaydı bulunan veli M.P. yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:30
Olayın Detayları

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 12 Ocak günü Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana gelen saldırıda, eski öğrencinin velisi M.P. öğretmene saldırdı.

İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni Aziz Gülen'in yanına gelerek okul önünde bekledi. Öğretmen gelince M.P. önce yumrukla darp etti; öğretmen yere düşünce bir başka öğretmenin müdahalesinin ardından şüpheli tabancayla yerdeki öğretmene ateş ederek kaçtı.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken, ateş sonucu öğretmene mermi isabet etmedi. Darp nedeniyle yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; tedavi sonrasında taburcu edilip görevine geri döndü.

Soruşturma ve Yakalama

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Pınar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan polis, M.P.'yi sokakta yürürken yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelinin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu belirlendi.

Adli Süreç

Emniyetteki ifadesinde şüpheli, "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı saldırdım" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk sırasında basın mensuplarına ise "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" şeklinde konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

