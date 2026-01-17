Afyonkarahisar'da Jandarma 51 Kaçak Parfüm ve 48 Kol Saati Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde jandarma operasyonunda 51 parfüm ve 48 kol saati ele geçirildi; şüpheli M.İ. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:45
Afyonkarahisar'da Jandarma 51 Kaçak Parfüm ve 48 Kol Saati Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma kaçak parfüm ve kol saati operasyonu

İhbar üzerine Sülümenli'de baskın

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Sülümenli beldesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Arama yapan ekipler 51 adet parfüm ve 48 adet kol saati ele geçirdi. Operasyon, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Olayın ardından M.İ. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA KAÇAK PARFÜM VE KOL SAATİ ELE...

AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA KAÇAK PARFÜM VE KOL SAATİ ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emirdağ'da Korkunç Kaza: H.B. Ağır Yaralandı
2
İstanbul'da kablo şirketini 5 milyon dolar dolandırdılar: 1'i kadın 6 tutuklu
3
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
4
Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 3’üncü Kat Ofisinde Yangın
5
Rize’de Aranan 2 Şahıs Yakalandı, Cezaevine Gönderildiler
6
İskenderun'da Aranan 2 Şahıs Mahkemece Tutuklandı
7
Manavgat'ta Fenomen Motosikletçi Kaskını Kız Arkadaşa Verdi: Kaza Anı Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları