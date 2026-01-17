Afyonkarahisar'da Jandarma 51 Kaçak Parfüm ve 48 Kol Saati Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma kaçak parfüm ve kol saati operasyonu
İhbar üzerine Sülümenli'de baskın
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Sülümenli beldesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Arama yapan ekipler 51 adet parfüm ve 48 adet kol saati ele geçirdi. Operasyon, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Olayın ardından M.İ. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
