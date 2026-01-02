Antakya'da Sünger Deposu Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altında
Mobilyacılar sanayi sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan mobilyacılar sanayi sitesindeki bir iş yerinde, sünger deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın sırasında depodaki süngerler yanarken, iş yeri olarak kullanılan depo zarar gördü.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.
