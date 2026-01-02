DOLAR
Antakya'da Sünger Deposu Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altında

Hatay Antakya'daki mobilyacılar sanayi sitesindeki sünger deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü; depo zarar gördü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:35
Mobilyacılar sanayi sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan mobilyacılar sanayi sitesindeki bir iş yerinde, sünger deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında depodaki süngerler yanarken, iş yeri olarak kullanılan depo zarar gördü.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.

