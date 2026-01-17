Antalya-Konya D-687'de yem yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Demirkapı Tüneli girişinde kaza
Antalya-Konya D-687 Karayolu, Beydiğin Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada bir yem yüklü tır devrildi. Olay, Demirkapı Tüneli girişinde gerçekleşti.
Kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 ATP 245 plakalı tırın devrildiği bildirildi. Olay yerinde yem çuvallarının etrafa saçıldığı görüldü.
Kazada tır sürücüsü Himmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Estonela Ş. yaralandı.
112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
