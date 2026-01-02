Arnavutköy'de Elektrik Kabloları Patladı: 2 Araçta Hasar

Arnavutköy Anadolu Mahallesi — Akşam saatleri

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sokak içerisinde bulunan elektrik kablolarının henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak patlaması mahallede paniğe yol açtı.

Patlayan tellerin kopması sonucu park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Yanan kabloların koparak araçların üzerine düşmesi, çevrede büyük tedirginlik yarattı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Patlama ve alevleri gören mahalle sakinleri, araçlarının zarar görmemesi için otomobillerini bulundukları yerden çekmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası yangına karşı tedbir alırken, elektrik firmasına ait ekipler enerji akışını keserek kablolarla ilgili çalışma başlattı.