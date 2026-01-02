Bakırköy Adliyesi 2025 bilançosu: 161 bin 129 dosya intikal etti

Bakırköy Adliyesi 2025 bilançosu: 161 bin 129 dosya

Bakırköy Adalet Sarayı’nda yürütülen soruşturmaların 2025 yılı verileri açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 161 bin 129 soruşturma ve ihbar dosyasının intikal ettiğini bildirdi.

Başsavcılık verilerine göre bu dosyaların 158 bin 985 adedi soruşturma kapsamında, 2 bin 144 adedi ise ihbar üzerine açılan dosyalardan oluştu.

Doç. Dr. Barış Duman dönemi: 3 ayda 211 dosya

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 7 Ekim 2025 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Doç. Dr. Barış Duman döneminde yapılan işbölümü değişiklikleriyle Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna üç ayda 211 dosya intikal ettiği belirtildi.

Bu dosyalardan 79 dosya karara bağlanırken, büroya ulaşan 16 ihbar dosyasından 11 dosya sonuçlandırıldı; 5 ihbar dosyası ise derdest durumda.

Örgütlü suçlarla mücadele ve operasyonlar

Başsavcılık, başta dolandırıcılık, terör ve örgütlü suçlar olmak üzere çok sayıda dosyanın incelendiğini ve örgütlü suçlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Başsavcılık tarafından açılan dava ve yürütülen soruşturmalar kapsamında, Casper’lar silahlı suç örgütü başta olmak üzere Taş grubu, Ay grubu, Çapkanlar, Çirkinler gibi örgütlerin yönetici ve üyelerine karşı toplam 15 kamu davası açıldı; bu davalarda toplam 504 şüpheli yer alıyor.

Bu örgütlere yönelik operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı, 295 şüpheli hakkında ise tutuklama tedbiri uygulandı. Bir başka yeni nesil suç örgütü sınıfına giren Yolyemezler, Casperlar ve Taşlar adlı gruplara ilişkin devam eden 29 dosyada toplam 252 şüphelinin tespit edildiği, bu dosyalardan 55 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği aktarıldı.

Gündeme düşen bazı soruşturmalar ve davalar

Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran soruşturmalar Bakırköy Adliyesi’nde takip edildi. İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlar sonucu ölümlere sebep olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi yöneticileri ve üyelerinin dava süreçleri birçok celseye yayılan duruşmalarla izlenirken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Kemal Zengin de aralarında bulunduğu 13 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin davada 1’i profesör olmak üzere 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı; duruşma 2 gün süren oturumun ardından ertelendi.

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde usulsüz reçete düzenlenmesi iddiasına ilişkin soruşturmada hazırlanan 157 sayfalık iddianamede 5 şahıs şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Başsavcılığın kararlılık vurgusu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların etkin, kararlı ve hukukun üstünlüğü ile kamu düzeninin korunması ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde, örgütlü suç yapılarının deşifre edilmesi ve sorumlu ile suçluların yargılama makamları önüne çıkarılması amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

