Bakırköy Adliyesi 2025 Bilançosu: 161 bin 129 Dosya İntikal Etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na 1 Ocak-31 Aralık 2025 arasında toplam 161 bin 129 soruşturma ve ihbar dosyası intikal etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:49
Bakırköy Adalet Sarayı’nda 2025 yılına ilişkin soruşturma verileri açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 161 bin 129 soruşturma ve ihbar dosyasının kendilerine intikal ettiğini bildirdi.

Yıllık genel rakamlar

Başsavcılığın bilançosuna göre bu dosyaların 158 bin 985'i soruşturma kapsamında, 2 bin 144'ü ise ihbar üzerine açılan dosyalar olarak kayıtlara geçti. Kurum, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Barış Duman döneminde örgütlü suçlarla mücadele

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 7 Ekim 2025 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Doç. Dr. Barış Duman döneminde yapılan işbölümü değişiklikleri sonucu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu üç aylık süreçte yürütülen çalışmaların bilançosunu açıkladı.

Büroya üç ayda 211 dosya intikal etti; bunlardan 79 dosya karara bağlandı. Büroya ulaşan 16 ihbar dosyasından 11 dosya sonuçlandırılırken, 5 ihbar dosyası derdest kaldı.

Başsavcılık verilerine göre, başta Casper’lar silahlı suç örgütü olmak üzere Taş grubu, Ay grubu, Çapkanlar, Çirkinler gibi silahlı suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik toplam 15 kamu davası açıldı. Açılan davalarda 504 şüpheli yer alıyor. Bu örgütlere yönelik operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, 295 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri kararı verildi.

Ayrıca, 'yeni nesil suç örgütleri' kapsamında yer alan Yolyemezler, Casperlar ve Taşlar silahlı örgütlerine ilişkin devam eden 29 dosyada toplam 252 şüpheli tespit edildi; bunlardan 55 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Gündeme damga vuran soruşturmalar ve davalar

2025 yılında Bakırköy Adliyesi’nde takip edilen ve Türkiye gündemine yansıyan bazı soruşturmalar da öne çıktı. Bunlar arasında, bebekleri belirli hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayıp ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen Yenidoğan Çetesi davası; Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin, 1’i profesör 11 sanığın ilk kez hakim karşısına çıktığı dava; ve Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde usulsüz reçete düzenlenmesiyle ilgili dava yer aldı.

Başsavcılık, 2025 verilerini paylaşırken suçla mücadelede hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

