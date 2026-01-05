DOLAR
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis

Bakırköy'de internetten satışa çıkarılan 40 bin dolarlık saat, tuzakla çalındı; üç şüpheli hakkında 7'şer yıla kadar hapis talep edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:46
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis

Bakırköy'de 40 bin dolarlık saat dolandırıcılığı: İddianame hazırlandı

Olayın gelişimi

Bakırköy'de, Taha Yusuf Demirhan internetten satışa çıkardığı 40 bin dolar değerindeki kol saatini ilan etti. İlanı gören Cemal Erten, Demirhan ile iletişime geçerek saati almak istediğini belirtti. Erten, kendisinin Antalya'da olduğunu söyleyip, saatin Bakırköy'de tanıdığı bir saatçiye götürülmesini istedi.

Müşteki Taha Yusuf Demirhan ve babası Ali İlhan Demirhan belirtilen adrese saati inceletmek amacıyla götürdü. Bu sırada dükkanda bulunan Yusuf Çalçalı, saati üzeri kapalı bir dolaba koydu ve çay söyleme bahanesiyle dükkandan ayrıldı. Çalçalı, önceden kurduğu düzenekle dolabı açıp saati alarak olay yerinden uzaklaştı.

İddianamenin bulguları

Hazırlanan iddianamede, sanıkların birlikte hareket ettiği vurgulandı. İddianamede ayrıca, Cemal Ertenin kendisini 'Hasan' olarak tanıttığı, Yusuf Çalçalı'nın dükkânın öbür tarafına ait duvarı afişle kapattığı ve sonrasında yan dükkâna geçip afişi sökerek saati aldığı anlatıldı.

Görüntü inceleme tutanaklarında, Yusuf Çalçalı ve Cemal Erten'in birlikte hareket ettiği, sanıklardan Atanur Koç'un ise Erten ile birlikte saati kontrol amaçlı Kapalıçarşı'ya götürdüğü tespit edildi. İddianamede, şüphelilerin dolandırıcılık sonucu ele geçirdikleri saatleri, saat işi yapan Atanur Koç vasıtasıyla elden çıkardıkları kaydedildi.

Şüpheliler ve istenen ceza

Cemal Erten, Atanur Koç ve Yusuf Çalçalı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, nitelikli dolandırıcılık suçundan her biri için 1 yıl 6'şar aydan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bakırköy'de 40 bin dolarlık saati inanılmaz bir yöntemle çalmışlardı: Sanıklar hakkında 7'şer yıla...

Bakırköy'de 40 bin dolarlık saati inanılmaz bir yöntemle çalmışlardı: Sanıklar hakkında 7'şer yıla kadar hapis talebi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

