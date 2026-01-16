Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 ölü, 11 gözaltı

Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

Olayın detayları

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesinde, 8 Ocak günü saat 07.00 sıralarında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yaralanan F.Ç. (25) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve operasyon

Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, çatışmaya karışanların kimlikleri belirlendi. İstanbul ve Adana merkezli operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkeme tarafından 9 kişi tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Görüntüler ve kamuya yansıması

Silahlı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntüler olayın gelişimini saniye saniye gözler önüne serdi.

Olayın ilk tespitlere göre alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

