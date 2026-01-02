DOLAR
Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Bilecik Pazaryeri Esemen Köyü Sorgun Yolu'nda kontrolden çıkan 11 DA 129 plakalı otomobil takla attı; sürücü Mehmet K. yaralandı, Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:39
Kaza Pazaryeri Esemen Köyü Sorgun Yolu'nda Gerçekleşti

Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Esemen Köyü Sorgun Yolu mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 11 DA 129 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet K., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek araç kontrolünü yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak dururken, meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili olarak Jandarma ekipleri soruşturma ve inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

