Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Rıdvan Ö. Jandarma Yakaladı

Bilecik Kurtköy'de jandarma, UYAP sorgusunda tehditten aranan Rıdvan Ö.'yü 92 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:30
Bilecik'te Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Kurtköy mevkiinde yapılan operasyonda UYAP kaydı doğrulandı

Bilecik jandarma ekipleri, Kurtköy köyü mevkiinde yürüttükleri çalışmada yaptıkları sorgulamada UYAP kayıtları üzerinden Rıdvan Ö. isimli şahsın tehdit suçundan arandığını tespit etti.

Yapılan incelemede hakkında 92 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Ö., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, teslim edilmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

