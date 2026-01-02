Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Rıdvan Ö. Jandarma Yakaladı

Bilecik'te Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Kurtköy mevkiinde yapılan operasyonda UYAP kaydı doğrulandı
Bilecik jandarma ekipleri, Kurtköy köyü mevkiinde yürüttükleri çalışmada yaptıkları sorgulamada UYAP kayıtları üzerinden Rıdvan Ö. isimli şahsın tehdit suçundan arandığını tespit etti.
Yapılan incelemede hakkında 92 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Ö., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, teslim edilmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
