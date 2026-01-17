Bodrum’da Kano Kaçışı: 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Sahil Güvenlik, 'önceki gün sabaha karşı' kano ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmeni tespit edip yakaladı; göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:22
Muğla — Sahil Güvenlik müdahalesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinden kano ile Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, önceki gün sabaha karşı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilmesiyle başladı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yapılan müdahale sonucu hareket halindeki kano durduruldu ve 4 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

