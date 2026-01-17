Bodrum’da Kano Kaçışı: 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla — Sahil Güvenlik müdahalesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinden kano ile Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, önceki gün sabaha karşı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilmesiyle başladı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yapılan müdahale sonucu hareket halindeki kano durduruldu ve 4 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

