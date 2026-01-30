Bodrum’da Kaynar Kavşağı’nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kaynar Kavşağı’nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; 112 ekipleri müdahale etti, araçlar ağır hasar aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:38
Bodrum’da Kaynar Kavşağı’nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Bodrum’da Kaynar Kavşağı’nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi

Gece saatlerinde Bodrum’dan Milas istikametine giden bir otomobil, iddiaya göre Kaynar Kavşağı'na hızlı giriş yaptı. Yağış nedeniyle kavşakta biriken suya giren araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp şarampole girdi.

Kazadan kısa süre sonra bir otomobil sürücüsü, kazazedelere yardım etmek için durdu. Bu sırada aynı yöne giden bir kamyonet, yardım için duran otomobile çarparak yoldan çıktı ve zincirleme kaza meydana geldi.

Müdahale ve sonuç

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralılar araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar alan araçlar yoldan kaldırıldı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ....

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ....

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü
7
Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları