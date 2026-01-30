Bodrum’da Kaynar Kavşağı’nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi

Gece saatlerinde Bodrum’dan Milas istikametine giden bir otomobil, iddiaya göre Kaynar Kavşağı'na hızlı giriş yaptı. Yağış nedeniyle kavşakta biriken suya giren araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp şarampole girdi.

Kazadan kısa süre sonra bir otomobil sürücüsü, kazazedelere yardım etmek için durdu. Bu sırada aynı yöne giden bir kamyonet, yardım için duran otomobile çarparak yoldan çıktı ve zincirleme kaza meydana geldi.

Müdahale ve sonuç

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralılar araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır hasar alan araçlar yoldan kaldırıldı.

