Burdur Bucak'ta Kamyonetin Lastiği Alev Aldı — 07 AYP 966

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet lastiği yandı
Olayın gelişimi
Yangın, saat 08.30 sıralarında Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya’dan Burdur yönüne seyreden 07 AYP 966 plakalı kamyonetin lastiği alev aldı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve hasar
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı, ancak kamyonette maddi hasar meydana geldi.
BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN KAMYONETİN LASTİĞİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.