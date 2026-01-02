DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Burdur Bucak'ta Kamyonetin Lastiği Alev Aldı — 07 AYP 966

Burdur’un Bucak ilçesinde, Antalya’dan Burdur yönüne giden 07 AYP 966 plakalı kamyonetin lastiği yandı; itfaiye söndürdü, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:20
Burdur Bucak'ta Kamyonetin Lastiği Alev Aldı — 07 AYP 966

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet lastiği yandı

Olayın gelişimi

Yangın, saat 08.30 sıralarında Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya’dan Burdur yönüne seyreden 07 AYP 966 plakalı kamyonetin lastiği alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hasar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı, ancak kamyonette maddi hasar meydana geldi.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN KAMYONETİN LASTİĞİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN KAMYONETİN LASTİĞİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN KAMYONETİN LASTİĞİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Sünger Deposu Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altında
2
Erzurum'da Mahsur Kalan Sürücüler Off-road Ekipleriyle Kurtarıldı
3
Eskişehir'de Feci Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı
4
Kurubaş Geçidi Ulaşıma Açıldı — Van'da Trafik Yeniden Sağlandı
5
Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Rıdvan Ö. Jandarma Yakaladı
6
Karabük’te 80 santimetre karda 88 yaşındaki kadın güçlükle taşındı
7
Bakırköy Adliyesi 2025 Bilançosu: 161 bin 129 Dosya İntikal Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları