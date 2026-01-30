Burdur'da alkollü sürücü kovalandı: 20 bin TL ceza, ehliyete 6 ay el konuldu

Olayın ayrıntıları

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücü A.A., 07 BGD 444 plakalı otomobiliyle yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde ekipler tarafından durduruldu.

Sürücü önce polis ekiplerine alkolmetreye üflemeyi reddederek direnç gösterdi. Ehliyetinin alınacağını anlayınca 20 dakika bekleme hakkı olduğunu iddia eden A.A., uzun uğraşların ardından alkolmetreye üfledi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Uygulanan cezai işlem

Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 20 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. A.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis aracına binerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditler savuran sürücü, "Beni yarın bul, çektireceğim sana" şeklinde konuştu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANMASI