Bursa'da bıçaklı kavga: 2 kişi sırtından yaralandı

Olayın ayrıntıları

Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen kavgada iki kişi sırtından bıçaklandı. Olay, saat 05.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi üzerindeki bir spor tesisinin otoparkında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, E.Ş. ve A.Ş. isimli kardeşler tarafından sırtlarından bıçaklanan M.A. ve B.Y., can havliyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası acil servisine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

