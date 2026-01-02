DOLAR
Bursa'da Yaylada Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Bursa İnegöl Tuzla Tepel Yaylası'nda kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı; sağlıkları iyi, yetkililer uyardı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:31
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle İnegöl ilçesi Tuzla Tepel Yaylası’nda yolda mahsur kalan araçtaki 6 kişi yardım talebinde bulundu.

Kurtarma Çalışması

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplı yolu açarak mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

