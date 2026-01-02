Bursa'da yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle İnegöl ilçesi Tuzla Tepel Yaylası’nda yolda mahsur kalan araçtaki 6 kişi yardım talebinde bulundu.
Kurtarma Çalışması
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplı yolu açarak mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.
Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
