Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada

İnegöl'de 28 Ocak 2026 gecesi kimliği belirsiz kişi, Bülbüller Sokak'ta park halindeki 5 otomobile kesici aletle zarar verdi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:29
Orhaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobiller hedef alındı

İnegöl ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin sokakta park halinde bulunan 5 otomobile zarar verdiği görüntülendi.

Tarih: 28 Ocak 2026, Saat: 03.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta yaşanan olayda, şüphelinin elinde kesici bir alet bulunduğu, sokak boyunca ilerleyerek park halindeki araçların kaporta ve cam kısımlarını çizdiği iddia edildi.

Şüphelinin olay anındaki rahat tavırları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Saldırı sonucu 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirip karakola giderek şikâyetçi oldu. İhbar üzerine görevlendirilen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelinin yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

