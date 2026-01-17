Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Çekmeköy Çamlık Mahallesi Çamlık Sokak'ta, dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araç, çarpmanın ardından durabildi.

Olay sırasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin plakası 34 HD 7412 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Hasar ve Soruşturma

Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, çarpılan elektrik direğinde de hasar oluştu. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ÇEKMEKÖY ÇAMLIK MAHALLESİ’NDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.