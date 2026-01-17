Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde kontrolden çıkan 34 HD 7412 plakalı otomobil takla atıp elektrik direğine çarptı; 3 kişi yaralandı, ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:35
Çekmeköy Çamlık Mahallesi Çamlık Sokak'ta, dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araç, çarpmanın ardından durabildi.

Olay sırasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin plakası 34 HD 7412 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Hasar ve Soruşturma

Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, çarpılan elektrik direğinde de hasar oluştu. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları