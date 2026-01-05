DOLAR
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ticari takside 1 kilo 39 gram sentetik kannabinoid (A-M) ele geçirildi; 5 şüpheli tutuklandı. Ham maddeden 100 kilogramdan fazla bonzai üretilebilir.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:00
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada bir ticari taksi durduruldu ve araçta arama yapıldı.

Aramada tek paket halinde 1 kilo 39 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (A-M) ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen ham maddeden 100 kilogramdan fazla bonzai üretilebileceği tespit edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

