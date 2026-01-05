Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama

Ceyhan'da takside 1 kilo 39 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, ham maddeden 100 kilo üzerinde bonzai üretilebileceği belirlendi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada bir ticari taksi durduruldu ve araçta arama yapıldı.

Aramada tek paket halinde 1 kilo 39 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (A-M) ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen ham maddeden 100 kilogramdan fazla bonzai üretilebileceği tespit edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

