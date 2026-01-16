ÇOMÜ'de ÜBYS Usulsüzlüğü: Personel Serdal G. Açığa Alındı

ÇOMÜ Ezine MYO'da idari personel Serdal G.'nin ÜBYS'de kendi öğrencilik kaydında usulsüzlük yaptığı tespit edildi; Bilgi Teknolojileri ekipleri inceleme başlattı, savcılığa suç duyurusu yapıldı.

ÇOMÜ Ezine MYO'da ÜBYS usulsüzlüğü ortaya çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu’nda idari personel olan Serdal G. hakkında, kendi öğrencilik kaydı için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) girerek usulsüz işlem yaptığı iddiası gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Serdal G. açığa alındı ve üniversite olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Ezine Meslek Yüksekokulu'nda 15 yıldır idari personel olarak görev yapan Serdar G., kendi öğrencilik kaydı için ÜBYS'ye müdahale etti. Gerçekler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıktı. Kurum müfettişleri ÜBYS'ye el koyarak geriye dönük tüm işlemler hakkında inceleme başlattı.

Üniversitenin açıklaması

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşanan iddiaların derhal ve tereddütsüz olarak incelendiği belirtildi. Açıklamada, iddiaların ulaşmasının ardından ilgili kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulandığı; üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulduğu vurgulandı.

Üniversite, soruşturma kapsamında öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dâhil olmak üzere tüm veri ve belgelerin incelenmeye alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca; sahte belge, usulsüz kayıt, mevzuata aykırı görevde yükselme, kamu görevini kötüye kullanma ve organize işlem iddialarının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Rektörlük, soruşturma tamamlandığında usulsüzlüğü tespit edilenler ve sürece kasıtlı dâhil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı ve bunun yanı sıra adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı taahhüt edildiğini açıkladı. Kamuoyuna, henüz yargı kararıyla kesinleşmemiş iddialara dayalı spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulunulduğunu ve sonuçların açık ve şeffaf biçimde paylaşılacağı belirtildi.

