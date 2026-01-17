Dörtyol'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Ş.T. Tutuklandı

Hatay Dörtyol'da 15 Ocak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan B.Ş. ile ilgili yakalanan şüpheli Ş.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:30
Dörtyol'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Ş.T. Tutuklandı

Dörtyol'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Ş.T. Tutuklandı

Hatay Emniyeti yürüttüğü operasyonla şüpheliyi yakaladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayının şüphelisi tutuklandı.

Olay, 15 Ocak tarihinde Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde yaşandı.

Olayda B.Ş. adlı vatandaş, karın ve göğüs kafesi bölgesinden kesici alet ile yaralandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışma sonucunda olayın şüphelisi Ş.T., Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÖRTYOL’DA BIÇAKLI KAVGANIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

DÖRTYOL’DA BIÇAKLI KAVGANIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emirdağ'da Korkunç Kaza: H.B. Ağır Yaralandı
2
İstanbul'da kablo şirketini 5 milyon dolar dolandırdılar: 1'i kadın 6 tutuklu
3
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
4
Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 3’üncü Kat Ofisinde Yangın
5
Rize’de Aranan 2 Şahıs Yakalandı, Cezaevine Gönderildiler
6
İskenderun'da Aranan 2 Şahıs Mahkemece Tutuklandı
7
Manavgat'ta Fenomen Motosikletçi Kaskını Kız Arkadaşa Verdi: Kaza Anı Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları