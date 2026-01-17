Dörtyol'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Ş.T. Tutuklandı
Hatay Emniyeti yürüttüğü operasyonla şüpheliyi yakaladı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayının şüphelisi tutuklandı.
Olay, 15 Ocak tarihinde Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde yaşandı.
Olayda B.Ş. adlı vatandaş, karın ve göğüs kafesi bölgesinden kesici alet ile yaralandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışma sonucunda olayın şüphelisi Ş.T., Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
