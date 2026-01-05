DOLAR
Düzce’de 3 bin 703 aranan şahıs yakalandı

Düzce’de Jandarma ve Polis’in 2025 çalışmalarında 3 bin 703 aranan şahıs yakalandı; yakalananlardan bin 92’si tutuklandı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:58
DÜZCE(İHA) – Jandarma ve Polis ekiplerinin 2025 yılı çalışmaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 703 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan bin 92’si adli makamlarca tutuklandı.

Geniş çaplı sorgulama ve denetimler

Güvenlik güçleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalarda 1 milyon 200 binden gazla şahıs sorgulanırken, aranan 3 bin 703 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat

Denetimler ve operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında 2 bin 397 tabanca, 268 av tüfeği, 184 kurusıkı tabanca, 12 bin 292 adet mermi, 2 bin 832 adet kartuş ile 154 kesici delici alet yer aldı.

Güvenlik birimlerinin çalışmaları, bölgedeki kamu düzeninin sağlanması ve suç oranlarının düşürülmesi hedefiyle aralıksız sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

