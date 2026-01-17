Emirdağ'da Korkunç Kaza: H.B. Ağır Yaralandı

Emirdağ Camili köyü yakınlarında, B.E. ve H.B. yönetimindeki araçların çarpışmasının ardından H.B., aracını kontrol ederken 25 ABS 969 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:31
Kaza Detayları

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana gelen kazada, B.E. idaresindeki araç ile H.B. yönetimindeki araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından H.B., aracından inerek aracını kontrol etmek için yanına giderken, arkadan gelen Ö.Y. yönetimindeki 25 ABS 969 plakalı otomobil kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.B. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, H.B.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

