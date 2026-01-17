Erzurum'da 201 Gıda İşletmesi Denetlendi: Olumsuzluk Bulunmadı

Erzurum'da gıda işletmeleri denetlendi: 09-16 Ocak 2026 raporu

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler 09 Ocak - 16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Denetim ve bulgular

Bu kapsamda toplam 201 denetim yapıldı ve denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Numune, başvuru ve sürekli kontrol

Analize dayalı yürütülen çalışmalarda 6 adet numune alındı. Tüketicilerin ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 9 başvuru değerlendirildi.

Gıda güvenliğine yönelik kontrollerin 7/24 esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

ERZURUM’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GIDA SATIŞI YAPAN İŞYERLERİNE YÖNELİK 201 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.