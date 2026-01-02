DOLAR
Erzurum'da Mahsur Kalan Sürücüler Off-road Ekipleriyle Kurtarıldı

Erzurum’da etkili kar yağışında mahsur kalan sürücüler, Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları kulübü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:21
Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler, Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları kulübü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kulüp, özellikle kırsal yollarda yürüttüğü kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

İlçelerden sorumlu ekip lideri Recep Tepe, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek yardım talep eden vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 24 saat bizlere ulaşabilirler" dedi.

Kurtarma Çalışmaları Yapılan Güzergahlar

Off-road ekipleri, Erzurum - Tekman, Erzurum - Bingöl ve Erzurum - Bayburt kara yollarında kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

