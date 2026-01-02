Erzurum'da Mahsur Kalan Sürücüler Off-road Ekipleriyle Kurtarıldı
Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler, Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları kulübü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kulüp, özellikle kırsal yollarda yürüttüğü kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.
İlçelerden sorumlu ekip lideri Recep Tepe, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek yardım talep eden vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 24 saat bizlere ulaşabilirler" dedi.
Kurtarma Çalışmaları Yapılan Güzergahlar
Off-road ekipleri, Erzurum - Tekman, Erzurum - Bingöl ve Erzurum - Bayburt kara yollarında kurtarma çalışmalarına katıldı.
