DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Eskişehir'de Feci Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Eskişehir çevre yolunda ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 28 yaşındaki yolcu ağır yaralandı; olay yerinde korkuluklar koptu, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:35
Eskişehir'de Feci Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Eskişehir'de feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Eskişehir çevre yolunda meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı ve takla attı. Olayda bir yolcu ağır yaralanırken sürücünün durumu görece iyi.

Kaza detayları

Kaza, dün gece Eskişehir çevre yolu Bursa istikameti Tepebaşı ilçesi Şarhöyük mahallesi kesiminde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde seyreden M.İ.K. (19) idaresindeki 26 EPL 899 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç savrularak orta refülde bulunan korkuluklara hızla çarptı ve takla attıktan sonra yola geri savruldu.

Yaralılar ve müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yolcu Onurhan B. (28), bilinci kapalı olarak ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onurhan B.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Sürücü M.İ.K. ise kazada nispeten hafif yaralandı ve aynı hastaneye sevk edildi.

Ehliyet durumu ve hasar

Yetkililerden alınan bilgiye göre M.İ.K.'nin motosiklet ehliyeti bulunduğu, ancak motorlu araç kullanmaya yönelik ehliyeti olmadığı kaydedildi. Kazada araç çarptığı korkulukların yerinden koparak karşı tarafa fırlaması, çarpmanın şiddetini ortaya koydu.

Soruşturma

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK ORTA REFÜJE ÇARPTIKTAN...

ESKİŞEHİR’DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK ORTA REFÜJE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI. ARAÇTAKİ 28 YAŞINDAKİ YOLCU AĞIR YARALANIRKEN, SÜRÜCÜNÜN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

ESKİŞEHİR’DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK ORTA REFÜJE ÇARPTIKTAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Sünger Deposu Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altında
2
Erzurum'da Mahsur Kalan Sürücüler Off-road Ekipleriyle Kurtarıldı
3
Eskişehir'de Feci Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı
4
Kurubaş Geçidi Ulaşıma Açıldı — Van'da Trafik Yeniden Sağlandı
5
Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Rıdvan Ö. Jandarma Yakaladı
6
Karabük’te 80 santimetre karda 88 yaşındaki kadın güçlükle taşındı
7
Bakırköy Adliyesi 2025 Bilançosu: 161 bin 129 Dosya İntikal Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları