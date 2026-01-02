Eskişehir'de feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Eskişehir çevre yolunda meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı ve takla attı. Olayda bir yolcu ağır yaralanırken sürücünün durumu görece iyi.

Kaza detayları

Kaza, dün gece Eskişehir çevre yolu Bursa istikameti Tepebaşı ilçesi Şarhöyük mahallesi kesiminde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde seyreden M.İ.K. (19) idaresindeki 26 EPL 899 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç savrularak orta refülde bulunan korkuluklara hızla çarptı ve takla attıktan sonra yola geri savruldu.

Yaralılar ve müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yolcu Onurhan B. (28), bilinci kapalı olarak ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onurhan B.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Sürücü M.İ.K. ise kazada nispeten hafif yaralandı ve aynı hastaneye sevk edildi.

Ehliyet durumu ve hasar

Yetkililerden alınan bilgiye göre M.İ.K.'nin motosiklet ehliyeti bulunduğu, ancak motorlu araç kullanmaya yönelik ehliyeti olmadığı kaydedildi. Kazada araç çarptığı korkulukların yerinden koparak karşı tarafa fırlaması, çarpmanın şiddetini ortaya koydu.

Soruşturma

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

