Gaziantep Kalealtı'nda Kalp Masajıyla Yaşlı Adam Hayata Döndü

Gaziantep Kalealtı'nda fenalaşan yaşlı adama yoldan geçen vatandaşlar dakikalarca kalp masajı yaparak müdahale etti; sağlık ekipleri gelince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:15
Vatandaşların müdahalesi sağlık ekiplerine kadar sürdü

Gaziantep'in Kalealtı bölgesinde bir yaşlı adam aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hareketsiz kalan kişiye hemen müdahale etti.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar dakikalarca kalp masajı yaparak yaşlı adama müdahalede bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

