Gaziantep Kalealtı'nda Kalp Masajıyla Yaşlı Adam Hayata Döndü

Vatandaşların müdahalesi sağlık ekiplerine kadar sürdü

Gaziantep'in Kalealtı bölgesinde bir yaşlı adam aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hareketsiz kalan kişiye hemen müdahale etti.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar dakikalarca kalp masajı yaparak yaşlı adama müdahalede bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

