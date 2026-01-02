DOLAR
Gaziantep'te Av Faciası: Kuzenini Yanlışlıkla Vuran İsmail K. Gözaltında

Gaziantep Oğuzeli'nde ava çıkan İsmail K.'nin tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu Ahmet Çelikçi (22) hayatını kaybetti; zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:26
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesinde meydana gelen olayda, birlikte ava çıkan iki kuzenten biri hayatını kaybetti. İddiaya göre, İsmail K. ile kuzeni Ahmet Çelikçi (22) kar yağışı sonrası ava çıktı.

Av sırasında İsmail K.nın elindeki tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu Ahmet Çelikçi vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelikçi, Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı; ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve adli işlemler

Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Zanlı kuzen İsmail K. gözaltına alındı.

OLAYDA ÖLEN AHMET ÇELİKÇİ (SOLDA) İLE ONU YANLIŞLIKLA VURAN KARDEŞİ İSMAİL K. (SAĞDA)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

