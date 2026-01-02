Gaziantep'te av faciası: Kuzenini yanlışlıkla vuran İsmail K. gözaltında

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesinde meydana gelen olayda, birlikte ava çıkan iki kuzenten biri hayatını kaybetti. İddiaya göre, İsmail K. ile kuzeni Ahmet Çelikçi (22) kar yağışı sonrası ava çıktı.

Av sırasında İsmail K.nın elindeki tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu Ahmet Çelikçi vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelikçi, Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı; ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve adli işlemler

Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Zanlı kuzen İsmail K. gözaltına alındı.

