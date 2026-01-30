Gaziantep'te Zincirleme Kaza: TAG Otoyolu'nda 2 Ölü, 10 Yaralı

Gaziantep TAG Otoyolu'nda yoğun sis ve sağanak nedeniyle 10 araçlı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:59
Gaziantep TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde yoğun sis ve sağanak nedeniyle sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 1 otobüs, 1 tır ve 8 otomobil karıştı; olay yerinde büyük hasar oluştu.

Kaza ve müdahale

İlk belirlemelere göre 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazanın ardından çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edildi. Otoban jandarma ekipleri kaza bölgesini kordon altına aldı ve yaralılar Gaziantep ile Nizip’teki hastanelere sevk edilmektedir.

Yol durumu: Kazanın meydana geldiği yol Şanlıurfa istikametinde trafiğe kapalı olup trafik Doğu gişelerinden devlet karayoluna verilmektedir. Yardım ekiplerinin müdahaleleri sürüyor.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde bugün saat 08.30 sıralarında havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip’te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet karayoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz denildi.

