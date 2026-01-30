Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi

Gebze'de 112 personeline yönelik tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine hapis talebi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görevli 112 personelinin, özel bir hastaneye hasta götürdükleri sırada içeri alınmadıkları ve tehdit edildikleri iddiası yargıya taşındı. Savcılık, olayla ilgili hazırlanan iddianamede iki hastane yöneticisi hakkında ceza talep etti.

Suçlamalar ve istenen ceza

Gebze Cumhuriyet Savcılığı, görev başındaki sağlık çalışanına yönelik "sair tehdit" suçunun işlendiği değerlendirmesiyle, tıbbi direktör Koray Topçu (62) ve hastane yöneticisi Hakan Höbek (61) hakkında ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Olayın detayları

Olayın ilk ayağı 28 Ocak 2024 tarihinde yaşandı. Vertigo teşhisi konulan ve sosyal güvencesi olmadığı belirlenen hasta, nakil talebi üzerine bilgilendirilerek Özel Merkez Prime Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye ulaşıldığında gece müdürünün "Böyle bir şey olmaz, üstlerime sorup hastayı alacağım yoksa hastayı almayacağım" demesi üzerine ambulans ekibi ve hastane görevlileri arasında tartışma çıktı. İddianameye göre gece müdürü, yöneticisini arayıp telefonu paramedik Didem Arslan Aktaş'a uzattı; bu görüşmede Koray Topçu'nun tehdit içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

Aktaş, Topçu'nun kendisine yönelik ifadelerini iddianamede şöyle aktardı: "Bana bak kızım, senin kafan basmıyor mu? Defolun gidin hastanemden. Kamuda olman beni ilgilendirmez. Ne olursan ol, benim elim kolum uzun, anladın mı? Bak ben seninle de şoförünle de nasıl uğraşıyorum. Sen beni tanımıyorsun, aklını alacağım, görürsün sen".

İkinci olay ise 2 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti. Aynı ekip başka bir hastayı aynı hastaneye götürdüğünde, başka bir gece müdürü Aktaş'a hastaneye giriş izni verilmeyeceğini söyleyerek paramediği dışarı çıkardı. Hasta ekipteki başka bir görevli tarafından teslim edildi. Ambulans istasyona dönerken Aktaş'ın cep telefonuna gelen aramada, iddianameye göre Hakan Höbek tehdit içerikli ifadeler kullandı.

İddianamede aktarılan Höbek sözleri şunlardır: "Ben sana benim hastaneme gelmeyeceksin demedim mi? Gelmeyeceksin. Seni hastaneme almıyorum. Sana ve şoförüne gerekli her şeyi yapacağım. Benim şahsi meselemsin. İster kamuda memur ol ister ne olursan ol. Seni hastaneme almıyorum. Ben Yüksel’e de söyledim, onun da haberi var. Bana ’Tamam hocam’ dedi. Senin oradan da girişini kapattım. Benim elimin kolumun neye uzandığını anlayacaksın. Eğer gündüz hastanede olsaydım o iş, itiş kakışla kalmazdı. Bak sana neler yapardım. Senin işyerini, nerede yaşadığını biliyorum. Bu herhangi bir özel hastanede olsa bu süreci çok kolay aşardın, belki de infial olurdu ama benim hastanemde olmaz anladın mı? Siyasal yönden çok güçlüyüm. İstediğini çağır, istersen polis çağır. Ne yaparsan yap, seni hastaneme almıyorum. Gittiğinde güvenliğim seni bekliyor olacak. Hadi bakalım, sen daha beni tanımıyorsun. Bir daha hasta getir, bak bakalım neler olacak."

Şüphelilerin savunması ve deliller

Şüpheliler iddiaları kabul etmedi. Savcılıktaki ifadesinde Koray Topçu, Didem ile telefon görüşmesinde "Hayırdır, hastanede niye gürültü çıkartıyorsunuz" dediğini, karşı tarafın bağırması üzerine kendisinin de "Sen de benim hastanemde haddini bileceksin" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Savcılık, mağdur tarafından yapılan ses kaydının çözümlendiğini ve dosyaya delil olarak girdiğini; ayrıca ambulans içindeki tanığın görüşmenin hoparlörden duyulduğuna ilişkin beyanının dosyada yer aldığını vurguladı. Dosya, Gebze Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle dava sürecine taşındı.

