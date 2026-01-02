DOLAR
Gercüş'te Kar Felaketi: Araçlar 2 Metreyi Aştı, Ulaşım Durdu

Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı felç etti; kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı, birçok araç gömüldü, ulaşım durdu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:27
Gercüş'te kar hayatı durma noktasına getirdi

İlçe merkezi ve köyler beyaza büründü, araçlar kayboldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezi ve köyler beyaza bürünürken, park halindeki araçlar adeta kara gömüldü.

Gercüş’te dünden bu yana devam eden yağış kartpostallık görüntüler oluşturdu ancak ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı ilçede vatandaşlar sabah uyandıklarında araçlarını bulmakta güçlük çekti.

En çarpıcı görüntüler cadde ve sokaklardan geldi. Park halindeki otomobiller, kamyonetler ve minibüsler biriken devasa kar kütlelerinin altında kalarak tamamen kayboldu. Birçok kişi kapısının önündeki aracını yerini tahmin ederek bulmaya çalıştı.

Ara sokaklarda kar kütlelerinin boy hizasına ulaşması nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Ana arterlerde belediye ekipleri koridor açma çalışması yürütse de mahalle aralarında vatandaşlar kendi imkanlarıyla 'tünel' benzeri yollar açarak ilerlemeye çalışıyor.

Süleyman Öner adlı vatandaş, yaşananları şöyle anlattı:

’’Uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmedim, burada gördüğünüz gibi araçlar karın içinde kaybolmuş. Bazı yerlerde 1 metre bazı yerler de 2 metreyi buluyor. Fırtına ve kar bir arada olduğu için her taraf aynı değil. İki gündür yaklaşık fırtına ile beraber kar durmadan yağıyor. Ben bile sabah uyandığım zaman bu benim aracımı acaba veya biri benim aracımın yanına park mı etmiş onu bile tahmin edemiyordum. Kar kütlesinden dolayı kar temizliği yapan iş makinelerinden korkuyorum arabamı kar olarak görüp karı temizliyeyim derken aracıma vurmasından korkuyorum. Çocuklar ise karın yağmasına çok sevindik’’

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

