Güngören'de 'yan baktın' kavgası: 15 yaşındaki zanlının savcılık ifadesi

İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan tartışma, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olay, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokakta meydana geldi; iddialara göre tartışma bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle başladı.

Olayın seyri ve müdahale

Tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada, Atlas Çağlayan (16) ağır şekilde yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

Zanlının savcılık ifadesi

Olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan savcılık ifadesinde, zanlıya atfen şu ifadeler yer aldı: "Atlas Çağlayan bana, 'ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum."

Savcılık ifadesinde zanlının, olay tarihinde kafede yanında bulunan A.H., A.H., S.Y. ve Musa isimli arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söylediği belirtildi. Zanlı, kavgadan sonra arkadaşının bıçağı alıp daha sonra yere attığını, polis ekiplerinin geldiğinde kendisini kafede yakaladığını ve bıçağın polis tarafından teslim alındığını kaydetti. Ayrıca zanlı ifadesinde "Daha önceden Atlas Çağlayan'ı tanımam" diyerek suçlamaları anlattığı haliyle kabul ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; savcılık ifadesi ve polis açıklamaları çerçevesinde adli süreç devam etmektedir.

ATLAS ÇAĞLAYAN (ARŞİV)